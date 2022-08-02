Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 25 Haziran 1 Ağustos tarihleri arasında 9 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3291.82 gram toz esrar, 654 gram metamfetamin, 6.33 gram esrar ele geçirildi.