Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 9-16 Mayıs tarihleri arasında 7 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 6.14 gram eroin, 189.96 gram metamfetamin, 112.93 gram bonzai 2 adet sentetik ecza, 116 gram toz esrar, 62 kök hint keneviri ile 0.72 gram hint keneviri tohumu ele geçirildi.