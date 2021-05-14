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Osmaniye’de keklik avcılarına geçit yok

Osmaniye’nin Kumarlı köyünde kaçak keklik avcılığı yapan iki avcıya ekipler tarafından ‘kara avcılığına muhalefetten’ işlem yapıldı.

OSMANİYE 14.05.2021, 14:11
Osmaniye’de keklik avcılarına geçit yok

Osmaniye’nin Kumarlı köyünde kaçak keklik avcılığı yapan iki avcıya ekipler tarafından ‘kara avcılığına muhalefetten’ işlem yapıldı.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Merkez Kumarlı köyünde kaçak avcılara yönelik devam edilen faaliyetler kapsamında kaçak keklik avı yapan 2 şahıs yakalandı. Keklikleri canlı yakalayabilmek için kafesle tuzak kurdukları anlaşılan kaçak avcılara ‘kara avcılığına muhalefetten’ işlem yapıldı.

Avcıların yanlarında bulundurdukları kafes ve bir adet keklik ise ekipler tarafından muhafaza altına alındı.
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