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Osmaniye’de HES kodu olmayan belediye binasına alınmayacak

Osmaniye’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında belediyesi hizmet binasına vatandaşlar Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak alınacak.

OSMANİYE 01.12.2020, 10:34
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Osmaniye’de HES kodu olmayan belediye binasına alınmayacak
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Osmaniye’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında belediyesi hizmet binasına vatandaşlar Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak alınacak.

Osmaniye’de artan korona virüs vakalarının ardından bulaşın önlenmesi amacıyla yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar ateş ölçümleri ve maske kontrolü sonrasında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belediye görevlilerine ibraz ettikleri HES kodu ile giriş yapılması kararı alındı.

HES kodu olmayan vatandaşlar için bina girişinde konumlandırılan görevliler tarafından sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yardımcı olunacak.

Toplum sağlığının koruması adına HES kodu olmayan vatandaşların belediye hizmet binasına kesinlikle alınmayacağı belirtildi.
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