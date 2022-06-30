Osmaniye’de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay yıl hapis cezasıyla aranan M.F. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Adresi belirlenen şahıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.