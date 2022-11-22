Osmaniye’de 6. Kitap Fuarı 25 Kasım’da açılıyor

Osmaniye Belediyesince ulusal boyutta düzenlenen en büyük organizasyonlarından birisi olan 6. Kitap Fuarı 25 Kasım Cuma günü açılacak.

‘7’den 70’e okuyoruz sloganıyla Cuma günü başlayacak olan Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı’nda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Merve Gülcemal, Mehmet Ali Bulut, Tuğba Coşkuner, Ahmet Taşağıl, Bestami Yazgan, Erkan Göksu, Hatice Kübra Tongar, Mehmet Teber, Ahmet Bulut, Bekir Develi, Sevda Türküsev, Gri Koç, Miraç Çağrı Aktaş, Mert Arık, Şükrü Erbaş, Hayati İnanç, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Serhat Yabancı, Alişan Kapaklıkaya, Sinan Yağmur gibi birçok ünlü yazar söyleşi programları ve imza etkinliklerinde sevenleriyle bir araya gelecek.

Çocuklara özel oyunlar sergilenecek

Osmaniye Belediyesi 6.Kitap Fuarı’nda öğrenciler için çeşitli etkinliklerde düzenlenecek. Fuar çerçevesinde çocukların çok sevdiği ve ilgi ile takip ettikleri Arı Maya, 26 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’da ve Hacivat Karagöz Nasreddin Hoca 27 Kasım Pazar günü saat 11.00’da sahne alarak çocukları unutulmaz an yaşatacaklar.

Çocuklara kitapları sevdirmek ve okumaya teşvik amaçlı okullardan öğrenciler Osmaniye Belediyesi tarafından ücretsiz olarak servis imkanı sağlanacak.

Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarı ile ilgili tüm bilgileri ve gelişmeler ‘osmaniyekitapfuari’ isimli sosyal medya adreslerinden ve ‘osmaniyefuar.com’ adresinden takip edilebilir.

4 Aralık’ta sona erecek fuar 09.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak.