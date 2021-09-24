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OBEM yeni dönem kurs kayıtları başladı

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’ne yeni dönem kurs kayıtları başladı.

OSMANİYE 24.09.2021, 09:35
OBEM yeni dönem kurs kayıtları başladı

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’ne yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Ekim ayının ikinci haftası itibariyle açılacak olan kurslara “7’den 70’e her yaştan herkese” sloganıyla kayıtlar alınmaya başlandı. Katılım sağlamak isteyen vatandaşların kimlik kartlarıyla birlikte OBEM merkezinden temin edecekleri başvuru formunu doldurmaları kayıt işlemleri için yeterli olacak.

Konuyla ilgili Osmaniye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kurslara katılım sağlamak isteyen vatandaşların başvurularını şahsen kimlik fotokopisi ile birlikte OBEM merkezinden temin edecekleri başvuru formlarını doldurmaları yeterli olacak. Katılımcılar, açılacak olan kurslar ve kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin 0328 812 06 01 numaralı iletişim numarasını arayarak alabilirler. OBEM hizmet binasında hizmet verecek olan tüm mesleki eğitim kursları Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliği içerisinde açılacak” denildi.

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde açılacak olan kurslar tiyatro, ahşap boyama, moda tasarım, akıl-zeka oyunları, el sanatları, örgü bebek yapımı, resim kursu, tığ örgücülüğü, keçe aksesuar, tel kırma, gitar, kokulu taş, kadın üst giysileri, elde Türk işlemeciliği, kurdele nakışı, aşçılık çırağı, moda tasarım, işaret dili, İngilizce, terzilik, giyim, maske yapımı, kırkyama, kanevçe, ön muhasebe, step aerobik, fitness ve spor kursları olarak belirlendi.

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