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Kurban Bayramı’nda şehit ve yakınları unutulmadı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı’nda şehitleri ve ailelerini unutmadı.

OSMANİYE 20.07.2021, 13:58
Kurban Bayramı’nda şehit ve yakınları unutulmadı
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı’nda şehitleri ve ailelerini unutmadı.

Vali Edinç Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde Özel Harekât Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Mehmet Karacatilki’nin ailesini ziyaret etti. Ardından Vali Yılmaz ve beraberindeki kent protokolü şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kabristandaki şehit yakınlarının da bayramını kutlayıp sohbet eden Yılmaz, “Şehitlerimizin mekânları cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin aileleri ile gazilerimiz ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum” diye konuştu.
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