Kore Gazisi Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye’de, 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Karaca Erdoğan, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz Beldesi, Büyük Tüysüz Mahallesi sakinlerinden 91 yaşındaki Kore Gazisi Karaca Erdoğan hayatını kaybetti. Erdoğan için askeri tören düzenlendi. Toprakkale İlçe Müftüsü Behçet Bilgin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gazi Karaca Erdoğan’ın cenazesi Büyük Tüysüz Mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenin ardından Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları aileye başsağlığı diledi.

Törene, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Toprakkale Kaymakamı İsmail Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ile vatandaşlar katıldı.