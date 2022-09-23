Kafası demir boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kafası demir boru içerisine sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar bir kedinin sürekli miyavladığını duydu. Sesler üzerine kediyi aramaya koyulan vatandaşlar, demir boru içerisine kafasını sıkıştıran yavru bir kediyle karşılaştı. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayan vatandaşlar çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler spiral yardımıyla demir boruyu keserek yavru kediyi kurtardı.

Sağlık taramasının ardından yavru kediye yiyecek ve su verildi.