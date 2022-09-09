Kadirli’de çiftçiler desteklenecek

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, çiftçilerin gelir düzeyinin arttırılmasına katkı sunacak projeleri destekleyeceklerini söyledi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde “Çok Paydaşlı Platform Toplantısı” düzenlendi. İlçeye bağlı Kösepınarı, Değirmendere, Yoğunoluk, Koçlu, Tahta köylerinden katılım gösteren çiftçilere Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç tarafından çiftçilerin gelir düzeyini yükseltecek projeler hakkında bilgiler verildi.

Önümüzdeki yıllarda hibe çağrılarına çıkacaklarını belirten İlmeç, “Projeden ilçemizde 600 rakım ve üzeri olan 5 köyümüz Kösepınarı, Değirmendere, Yoğunoluk, Koçlu, Tahta yararlanacak. Bugün bu toplantıda görüşülen konular ışığında bir Stratejik Yatırım Planı hazırlanacak. Yatırım planı çerçevesinde önümüzdeki yıllarda hibe çağrılarına çıkacağız ve çiftçilerimizin gelir düzeyinin arttırılmasına katkı sunacak projeleri destekleyeceğiz. Projeyle dar gelirli ve alternatif gelir imkânı olmayan çiftçilerimiz desteklenecektir. Proje sayesinde üretimden pazarlamaya kadar bir değer zinciri oluşturulacak, kümelenme yaklaşımı benimsenecek. Projeyle küçük üreticilerimiz, çiftçi örgütlerimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin kalkındırılması sağlayacağız. Tarımsal altyapı ve kamu yatırımlarıyla bu köylerimiz kırsalda cazibe merkezleri haline dönüştürülecek olan projenin ilçemiz çiftçilerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.