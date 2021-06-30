Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu fakülteye dönüştü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı faaliyet gösteren Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Resmi Gazetede yayınlanan karar ile fakülteye dönüştürüldü.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne bağlı faaliyet gösteren Kadirli Uygulanmalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak yerine Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu. Fakülte içerisinde Organik Tarım İşletmeciliği, Gıda Teknolojisi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri yer aldı.

Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun fakülteye dönüştürülmesine ilişkin açıklamada bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini akademik birimlerini geliştirerek çok daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taleplerimiz ve çalışmalarımız neticesinde Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun fakülteye dönüşmesi kararı bizleri çok mutlu etmiştir. Bu güzel gelişme ile birlikte üniversitemizde faaliyet gösteren fakülte sayımız 8‘e yükselmiştir. Yeni fakültemizin değişime ve gelişime açık, katılımcı ve özgüveni yüksek, sorumluluk alabilen, sosyal sorumluluklarının da farkında olan, hem akademik hem de iş yaşamının gerektirdiği uygulama becerilerine sahip bireyler yetiştirerek bölgenin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan bir fakülte olmasını hedeflemekteyiz. Yeni fakültemizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni hak ettiği noktaya taşımak için yerel ve ulusal ölçekte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.