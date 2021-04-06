Diyetisyen Mehtap Yakut: “Bahar detoksu vücudu arındırır, enerji verir”

Diyetisyen Mehtap Yakut, pandemi etkisi ile insanların yaklaşık 1 yıldır hiç olmadığı kadar evde hareketsiz kalıp kilo aldığına dikkat çekerek, “Bahar aylarında daha zinde, enerjik ve fit olabilmek için bahar detoksu yapmak iyi bir seçenek. 3 günde 3 kilo verdiren bahar detoksu hem kilo vermek için değerli bir motivasyon sağlamanıza hem de vücudun arınması ile elde edilen enerjinin tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır” dedi.

Baharın enerjisini ve güzelliklerini keşfederken bir yandan da kışın etkilerinden kurtulmak gerektiğini anlatan Yakut, şöyle devam etti;

“Kış mevsimi 2021’de pandeminin de etkisi ile daha önce hiç olmadığı kadar çok evde zaman geçirdiğimiz bir dönem oldu. Bu dönemde pek çok insanın kilo almaktan ve hareketsizlikten şikayet ettiğini görüyoruz. Bahar aylarında daha zinde, enerjik ve fit olabilmek için bahar detoksu yapmak iyi bir seçenek. 3 günde 3 kilo verdiren bahar detoksu hem kilo vermek için değerli bir motivasyon sağlamanıza hem de vücudun arınması ile elde edilen enerjinin tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır” dedi.

Bahar detoksu nasıl yapılır?

Diyetisyen Mehtap Yakut, fazla kilolardan kısa sürede kurtulmak mümkün olmasa da kısa sürede motivasyon sağlayan detoks programları ile ivme yakalamanın mümkün olduğunu kaydetti, Bahar detoksu hakkında detaylı bilgiler veren Yakut, şunları kaydetti;

“Bahar detoksu; hamile olmayan kadınlar, hipertansiyon ya da kalp hastalığı gibi sağlık sorunları yaşamayanlar, diyabet hastası olmayanlar tarafından yapılabilir.

Kısacası düzenli ilaç kullanımı yapılıyorsa, bir sağlık sorunu varsa veya bir sağlık sorununda şüphe ediliyorsa bahar detoksu yapmamanız ve en kısa sürede sağlık sorunlarınıza uygun bir diyet programı için uzman görüşü almanız gerekir.

Bahar detoksu kahvaltısı

Aç kalmadan, sağlıklı bir şekilde vücuttaki ödemlerden kurtulmak için güne güzel bir kahvaltı ile başlamak önemli.

Sabah uyanınca özellikle de kahvaltıdan 30 dakika önce 2 bardak ılık su ve 1 fincan yeşil çay hem metabolizmayı hızlandırmaya hem de tokluk hissinin daha kolay elde edilmesine yardımcı olur.

Bahar detoksu kahvaltısını en geç 9:30’a kadar yapmış olmanız gerekir.

-1/2 avokado veya 1 dilim ananas

- 1 adet haşlanmış yumurta

- 15 dal maydanoz

- 1 fincan beyaz çay bahar detoksunda doyurucu ve sağlıklı bir öğün olacaktır.

Bahar detoksunda öğle yemeğine kadar ara öğün tüketmemeye dikkat etmelisiniz. 12:30’da bahar detoksu öğle yemeği olarak harika bir içecek tarifi var.

Bahar detoksu öğle yemeği malzemeleri;

- 1 orta boy havuç,

- 10 dal maydanoz,

- 1 parmak taze zencefil,

- 10 dal ıspanak

- 10 dal dereotu,

- 1 bardak su,

- 1 yemek kaşığı keten tohumu ile mutfak robotunda bir içecek hazırlayıp, öğle yemeğinde en geç 13:00’a kadar bu içeceği tüketmelisiniz.

Öğle yemeğinden sonra 2 adet hurma, 1 fincan beyaz çay ve 10 adet çiğ badem ile ara öğün yapılabilir. Bu ara öğünü 15:30 gibi tüketebilirsiniz.

Bahar detoksu akşam yemeğinde ise oldukça doyurucu bir salata tüketilmesi gerekiyor.

Bahar detoksu akşam yemeği malzemeleri;

- 3 yemek kaşığı yağsız lor peyniri,

- 1 yemek kaşığı chia tohumu,

- 1 tatlı kaşığı çörek otur,

- 10 dal bebek ıspanak,

- 2 adet ceviz,

Bu malzemeler ile salata hazırlayıp yanında da 2 yemek kaşığı yoğurt ile hazırlanmış bir bardak ayran içebilirsiniz.

Bahar detoksunda gece acıkmasına karşı harika bir ara öğün de var.

Saat 21:00 gibi 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kekik ile hazırladığınız karışımı tüketebilirsiniz.”

Bahar detoksu yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Diyetisyen Mehtap Yamuk, bahar detoksundan tam olarak verim alabilmek için dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde sıraladı;

- Günde 3 litre su içmeye,

- Spor yapmaya veya günde en az 10.000 adım atmaya özen göstermelisiniz. Özellikle sabah aç karnına yapılan yürüyüş ve spor metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakmanızı kolaylaştırır.

- Bahar detoksunun 3 gün yapılması yeterlidir. Fazlasını önermesem de bu detoksun vücuduna iyi geldiğini düşünen, 3 günü çok konforlu ve enerjik geçirenler dilerlerse 4 ya da 5 gün devam edebilirler. Ancak detoks sonrasında normal beslenmeye aşama aşama geçiş yapılması ve atılan ödemlerin geri alınmaması için dikkatli olmak gerektiğini unutmamalısınız.