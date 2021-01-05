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AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi hayatını kaybetti
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi Medine Köksalan, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
OSMANİYE 05.01.2021, 17:09
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AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi Medine Köksalan, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce korona virüse yakalanan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi Medine Köksalan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Medine Köksalan’ın cenazesi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde Covid-19 tedbirleri kapsamında defnedildi.
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