15 Temmuz şehitleri Osmaniye’de anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Osmaniye Şehitliği’nde tören düzenlendi. Vali Erdinç Yılmaz ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarına sabır diledi.

Osmaniye Asri Mezarlığı’ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kurmay Binbaşı Erol Demir, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Güven Çelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelere sabır ve başsağlığı dileklerini ilettiler.