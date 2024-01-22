Hafta sonunu Altınordu ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Başkanı Mehmet Özçelik ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ile birlikte Altınordu sokaklarında vatandaşlar ve esnaflar ile bir araya gelmeyi sürdürmeye devam eden Milletvekili Şanlıtürk, cumhur İttifakı birlikteliği için önemli mesajlar verdi.

“20’DE 20 ALACAĞIZ”

Milletvekili Şanlıtürk, Cumhur İttifakı paydaşlığı içerisinde bu zamana kadar nasıl olduysa, bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye söz verdikleri gibi Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dahil olmak üzere 20 belediyenin 20’sini de alacakları iddiasında bulundu.

“ASIL OLAN BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDİR”

Asıl olanın Türk milletinin birlik ve beraberliği olduğunu vurgulayan Şanlıtürk, önemli olanın Cumhur İttifakı adayı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız görevde olduğu müddetçe güzel hizmetler yaptı, bundan sonra da büyük hizmetler yapmaya devam edecek ama bizim için asıl olan nedir? Bu necip Türk milletinin birliği ve beraberliğidir. Onun için 15 Temmuz’da kurulan Cumhur İttifakı ile birlikte çok büyük işler başardık.

“ORDU HAZIR”

Allah izin verirse sizlerin de desteği ile birlikte inşallah geleceğin rotasını Cumhur İttifakı çizecektir ve geleceğin süper gücü Türkiye olacaktır. Biz buna inandık, iman ettik. AK Parti’yle birlikte çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Allah’ın izniyle, sizlerin de şahitliğiyle gür bir destekle 20 belediyenin 20’sini de alacak mıyız? Ordu hazır mı? Evelallah hazır.

“DAVAMIZ İLAHİ KELİMETULLAH”

Kıymetli Belediye Başkan Adaylarımızı hem Ak Parti, hem de Milliyetçi Hareket Partisi peyder pey açıklamaya devam ediyoruz. Ama dava adamlığının gereği olarak Cumhur İttifakı’nın protokolüne yazdığımız gibi, dava adamlığının gereğini, yani İlahi Kelimetullah davasının gereği olarak bizim için adayın isminin önemi yok.

“HİLMİ GÜLER’İ BAŞKAN SEÇECEĞİZ”

Cumhur İttifakı adayının başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Onun için hiçbir fitneye kanmadan, şu olmuş bu olmuş onlar bizi ilgilendirmiyor. Aday belirlenmiştir, Büyükşehir Belediye Başkanı bellidir. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da bellidir, Belediye Başkanı olacak da inşallah Dr. Mehmet Hilmi Güler’i Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçeceğiz.”