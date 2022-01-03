İAÜ'DEN İHA-1 TİCARİ PİLOT LİSANSI' EĞİTİMİ

İ nsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nda (SHT-İHA) belirtilen niteliklere uygun olarak ticari amaçlarla insansız hava aracı kullanmak isteyen gençlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacını taşıyan İHA-1 Ticari Pilot Lisansı eğitimi, 6-28 Kasım tarihleri arasında hafta sonlarında gerçekleştirildi.

Toplam 32 saat süren eğitime yaşları 18 ile 25 arasında değişen 40 öğrenci katıldı. Eğitim programının sonunda ise, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Vekili Özlem Zini ve İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İnsansız Hava Aracı Eğitmeni İhsan Yumuturuğ’un da katıldığı törende, programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Ticari Pilot Lisansları ve Telsizle Haberleşme Belgeleri verildi.

İHA DA KULLANDILAR

Katılımcılar İHA-1 Ticari Pilot Lisansı Eğitimi dahilinde azami kalkış ağırlığı 4 ila 25 kilogram arasında değişen insansız hava araçları hakkında, İHA Tanıtım, Havacılık Kuralları, Hava Aracı Uçuş Dinamikleri ve Uçuş Prensipleri, Genel Meteoroloji Bilgisi, Havacılık Freyzyolojisi ve ATC kuralları da dahil olmak üzere pek çok konuda eğitim aldılar. Program dahilinde bakım onarım uygulamalarının da gerçekleştiği eğitimin son gününde ise, katılımcılar birebir insansız hava aracı kullanımı tecrübesini edinerek eğitimlerini tamamladılar.