2021’de piyasaları neler bekliyor?

İçinde bulunduğumuz 2021 yılında hem dünya hem de Türkiye piyasalarını neler bekliyor? Ekovitrin ailesi olarak bu soruları elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikli olarak dünya piyasalarından başlayalım. Geçtiğimiz Kasım ayında bütün dünya piyasaları ABD’deki başkanlık seçimlerine kilitlenmişti. Bir çok senaryo da bu seçimler sürecinde dünyaca tartışıldı. Sonunda Biden seçimleri kazandı. Biden’in gelmesi dünya para piyasalarında olumlu karşılandı. Özellikle küreselcilerin çok sevindiği bir sonuç ABD’den çıkmış oldu. Bilindiği gibi Trump döneminde daha milliyetçi söylemlerle bir dönem geçti. Her ne kadar ABD ekonomik açıdan Trump döneminde daha refah bir dönem geçirse de son Covid salgını nedeni ile bu sürecin doğru yönetilmemesinin faturasını ABD halkının Trump yönetimine kestiğini gördük. Çünkü Covid salgını çıkmadan önce bütün anketler dahil Trump’ın seçimi kazanamaması, sürpriz olarak görülüyordu. Fakat salgın açıkçası Trump iktidarının sonu oldu. Salgın döneminde Trump piyasalara likidite enjekte etmekte tereddüt etmemesine rağmen ABD sağlık sisteminin yetersizliğinin insanların yaşamlarının kaybetmesi ile birlikte Trump’ın da karizmasının çizilmesine neden oldu.

Ekonomist-Piyasa Uzmanı Erdem Resneli'nin 2021 piyasalar analizi Ekovitrin Ocak sayısında...

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