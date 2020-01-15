"Üreten Türkiye'nin bankasıyız"

Halkbank olarak 2019 yılını nasıl geçirdiniz? Banka olarak ulaştığınız büyüklüğü anlatır mısınız?

Türkiye ekonomisi adına başarıyla geride bıraktığımız 2019 yılında, kamu bankaları olarak tüm sektöre örnek bir performans gösterdik. Toplam kredi, toplam mevduat ve aktif büyüklük bazında ikinci büyük banka olduğumuz bu dönemde reel kesimi desteklemeye yönelik ürünlerimizle ekonomiye değer kattık. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin gördüğü taleple, yılın üçüncü çeyreği sonunda toplam kredilerimiz 2018 yıl sonuna göre yüzde 14,6 artışla 391,9 milyar TL'ye yükseldi. Nakdi krediler içinde KOBİ kredilerimizin payının yüzde 38,7 olarak gerçekleştiği bu dönemde esnaf ve KOBİ düzeyindeki müşterilerimiz onlara sunduğumuz ürünlere büyük ilgi gösterdi.

KOBİ kredileri alanında pazar payımızı yüzde 18,2 gibi yüksek bir orana yükselttiğimiz bu yıl, müşterilerimizi onlar için en avantajlı ürünlerimize yönlendirerek Türk Lirası cinsinden kredilerde büyük bir artış yakaladık. Aktif büyüklüğümüzün yüzde 17,2 artışla 443,5 milyar TL’nin üzerine yükseldiği yılın üçüncü çeyreğinde, TL kredilerimizi 2018 yıl sonuna göre yüzde 25,3 artırarak 218 milyar TL'ye taşımayı başardık.

Halkbank’ın gerek yönetim gerekse büyüme anlamında uyguladığı stratejiler nelerdir?

Çalışmalarımızı Yeni Ekonomi Programı’nda belirlenen hedeflere bağlı olarak yürütüyoruz, reel kesimi desteklerken istihdam ve verimlilik odaklı, cari açığı azaltan projelere mutlak öncelik veriyoruz. Faaliyet alanında ülkemize sosyal ve ekonomik değer katan firmaların, hem mevcut yatırımlarını geliştirmesi hem de yeni yatırımlarla iş alanlarını zenginleştirmesi noktasında finansal imkânlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz.

Büyüme stratejisi olarak, bilanço kalitemizi gözeten finansal hedeflere bağlı kalarak, piyasa koşullarına hızlı yanıt verebilen bir çalışma planı yürütüyoruz. Sürekli sahada olmak, müşterilerimizin talep ve beklentilerini yakından izlemek, piyasa ihtiyaçlarına en avantajlı çözümleri üretebilmemizi sağlıyor. Bunun için Türkiye genelindeki bin şubemizle irtibat halinde sahadan topladığımız verileri, finans piyasalarını gerçek verilerle analiz edebilen teknik kadromuzla beraber detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Teknolojik gelişmelerin takibi ve finansal faaliyet alanında uluslararası standartlara uyum konusunda bilgi ve deneyimimizle piyasa risklerini başarıyla yönetebiliyoruz. Faaliyetlerimizin amacını, salt bankamız bilançosunu büyütmek olarak değil, ekonomideki nakit akışının garantörlerinden biri olarak Türkiye ekonomisiyle birlikte dengeli ve kontrollü büyümeye devam etmek olarak tanımlayabiliriz.

“260 BİN ESNAFA 25 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRDIK”

Halkbank, hangi bankacılık hizmetleriyle ön plana çıkıyor?

Bu yıl ülkemizde, teknoloji odaklı dönüşüm sağlayarak yerli üreticilerin imalat kapasitelerinde katma değeri artırmaya yönelik önemli destek mekanizmaları geliştirildi. Bu uygulamaların bir tamamlayıcısı olarak, özellikle kamu bankalarının milli sorumluluk duygusuyla öncülük ettiği ve yurtiçindeki yatırımcıları verimli projelerle katma değeri yüksek üretime teşvik eden İVME Finansman Paketi, Ekonomi Değer Kredisi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi gibi yenilikçi paketlerin gördüğü talep, yurtiçindeki iyimser havayı daha da artırdı. Ticari kredilerin yanı sıra konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarında gerçekleştirdiğimiz indirimler piyasada biriken talebin karşılanmasına olumlu yansıdı. Yine bu yıl 260 bin esnafa 25 milyar TL kredi kullandıran Bankamız, kredi bakiyesini 41 milyar TL’ye taşıdı.

Bankacılık sektörünün 2019 yılı performansına bakacak olursak karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektöre ait 2020 öngörülerinizi öğrenebilir miyiz ?

Türkiye ekonomisinin 2019 yılı performansı, ekonomi yönetimlerinin piyasa düzenleyici ve denetleyici rolünün ne kadar önemli olduğuna dair çarpıcı bir örnek. Ülkemiz mali altyapısını güçlendiren düzenlemeler ve kısa sürede hayata geçen yapısal tedbirlerle, 2019 yılında dışsal etkilere karşı daha dirençli hale geldi. Güçlü bir koordinasyonla tamamlayıcı faaliyetler yürüten finansal kurumlarımızın, Yeni Ekonomi Programında ortaya konan ortak hedefler etrafında kenetlenmesi başarılı sonuçları da beraberinde getirdi.

Kasım ayı sonunda toplam kredi hacmi 2,6 trilyon TL’ye ulaşan sektörümüz, 2020 yılına da kamu bankalarımız öncülüğünde güçlü bir mali altyapı ve ekonomi yönetimimizin güçlü koordinasyonuyla hazırlanıyor. 2020 yılında Halkbank olarak temel stratejimiz istihdamı artıran, ihracat ve ileri teknoloji odaklı, cari dengeye katkı sağlayan yerli ve milli firmalarımızın mümkün olan en uygun şartlarda desteklenmesi olacak. Yılın ikinci yarısında kredi faiz oranlarında yaşanan düşüşler, bu yöndeki kararlılığımızı daha da artırdı. Firmalarımıza daha uzun vadede ve uygun koşullarda finansman sağlayabilmek için Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) bazlı çalışmalarımız devam ediyor.

“OTOMOTİV MARKALARI İLE İŞBİRLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Yerli üretime özel taşıt kredisi hizmetiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Hem taşıt piyasasında biriken talebi karşılamak hem de yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirdik. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlayan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesini hedeflediğimiz bir kampanya yaptık. Müşterilerimizin eğitimden sağlığa, konuttan taşıta kadar tüm ihtiyaçlarını en uygun koşullarda sağlayabileceği ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.

Ekovitrin "Yılın Starları" Ödülleri kapsamında bu yıl "Yılın Bankası" Halkbank seçildi.

“KOBİ BANKACILIĞINDA PAZAR PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”

Halkbank olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Türkiye ekonomisinin 2020-2022 dönemi için belirlediği yüzde 5 büyüme hedefini tutturması, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan firmaların üretimde katma değer artışı sağlayarak ülkemizin rekabet gücünü yukarı taşıması başlıca hedefimiz. Bu süreçte başta esnaf, sanatkâr ve KOBİ’ler olmak üzere, ekonomiye değer katan herkesin destekçisi olmayı sürdüreceğiz.

KOBİ Bankacılığı alanında yüzde 18’i aşan pazar payımızın, kademeli olarak daha da artacağına inanıyoruz. Piyasa koşullarını yakından izlemek, gelişen konjonktüre en uygun ürünleri geliştirmek üzere uzman ekibimizle çok yoğun bir çalışma takvimi yürütüyoruz. Halkbank’ın geleneksel üstün hizmet kalitesini korurken, bankacılığın en çağdaş uygulamalarını faaliyetlerimize uyarlamaya devam edeceğiz. Ortak hedeflerimize duyduğumuz bağlılık ve bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarla güçlü bir Türkiye idealine yine kararlılıkla hizmet edeceğiz.

Türkiye ekonomisi açısından 2019 nasıl bir yıl oldu? Sizce 2020 yılında ekonomiyi nasıl bir gelecek bekliyor?

Döviz kurunda oynaklığın azaldığı ve kurun spekülatif ataklara daha dirençli hale geldiği 2019 yılında Türk Lirası’nda dengelenme ve istikrar sağlandı. Enflasyonda kalıcı bir iyileşme sağlanmasıyla birlikte, TCMB politika faizi yüzde 12 seviyesine geriledi. Yine bu dönemde, Ekim ayı verileriyle 12 aylık cari işlemler fazlasının 4,3 milyar dolara kadar yükselmesi ekonomideki tüm göstergelerin dengeli ve uyumlu bir şekilde işlediğini gösteriyor.

Piyasalara 2020 yılı için güven veren bu veriler ekseninde, Yeni Ekonomi Programı’nda belirtilen değişim zamanı da başladı. Bankacılık sektörünün, iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayan uygulamaları, 2020 yılında da firmaların talep ve beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacak. Sektörümüz bu hedeflere hizmet etmek üzere, başta nakdi krediler olmak üzere her alanda büyümeye devam edecek.

Üreten Türkiye’nin bankası Halkbank da reel kesimin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümü üretmek ve işletmelerin büyümesine katkı sağlamak üzere 2020 yılı hazırlıklarını tamamladı. Yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızla yakın ilişki içinde yürüteceğimiz çalışmalarla Bankamızın adı geleceğe güvenle taşınacak.