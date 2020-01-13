Türkiye'nin favori sokak lezzeti: Sabırtaşı İçli Köfte

ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

Memleketi Kahramanmaraş’tan İstanbul Beyoğlu’na gelerek içli köfte satmaya başlayan ve tüm İstanbullular’a içli köfteyi sevdirmeyi başaran merhum Ali Topçuoğlu’nun geleneğini oğlu Mustafa Topçuoğlu en iyi şekilde devam ettiriyor. Kahramanmaraş kültürünü İstanbul’da tanıtarak adeta bir ‘kültür elçisi’ olarak çalışan Mustafa Topçuoğlu, Kahramanmaraş yemeklerini ve kültürünü misafirleriyle paylaşıyor. Bugüne kadar pek çok ödülün sahibi olan Mustafa Topçuoğlu, son olarak 2019 Favori Lezzetler Ödül Töreni’nde ‘En İyi Sokak Lezzeti’ seçilerek önemli bir başarıya daha imza attı. Sabırtaşı Restaurant’ın Sahibi Mustafa Topçuoğlu, Sabırtaşı markası ve kazandığı ödülle ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Mustafa Bey, Beyoğlu ilçesinin sembolü haline gelen Sabırtaşı markasının kuruluş öyküsünü kısaca anlatabilir misiniz?

Biz Kahramanmaraşlıyız. 1980’li yıllarda Kahramanmaraş’ta işlerimiz bozulunca İstanbul’a gelerek Beyoğlu’nda içli köfte satmaya başladık. Annemin yaptığı içli köfteleri rahmetli babam Ali Topçuoğlu sattı. Tencereyle sokak sokak dolaşarak içli köfte satışımız 20-25 yıl kadar sürdü. Sattığımız içli köftelerle rahmetli babam Ali Bey borçlarını ödedi. Babam bu yüzden tezgahına ‘Sabırtaşı’ ismini yazdırdı. Yani Sabırtaşı markasının ismi sabretmekten geliyor. Restaurantımızı ise 2000 yılından sonra açtık. Burasının ismini de babamın hikayesiyle özdeşleşen bir isim olduğu için Sabırtaşı olarak koyduk. Sabırtaşı’nda sadece içli köfte değil tüm Kahramanmaraş lezzetlerini misafirlerimize sunuyoruz. Kahramanmaraş’ın sadece yemeklerini değil kültürünü tanıtıyoruz. 2009 yılında babam vefat edince, onun önlüğünü giyerek, içli köfte tezgahının başına ben geçtim. Yıllarca içli köfteleri annem yapıp, babam satmıştı. Şimdi eşim yapıyor, ben satıyorum. Beyoğlu’nda Sabırtaşı içli köfte geleneğini devam ettiriyoruz.

Sabırtaşı’nda misafirlerinize ne tür yemekler sunuyorsunuz?

İçli köfte ve mantının dışında Kahramanmaraş’ın bütün lezzetlerini misafirlerimize sunuyoruz. Ekşili çorbası, tarhana çorbası, ekşili köfte, sümelek köftesi, eliböğründe, Afşin tava, Elbisan tava yani Kahramanmaraş’la ilgili tüm lezzetler Sabırtaşı’nda mevcut. Kahramanmaraş kültürünü elimizden geldiğince yaşatıyoruz. İnsanlar Kahramanmaraş yemeklerini çok sevdiler. Burada buluşmayı çok seviyorlar. Buraya Sabırtaşı’nın hikayesini duyarak geliyorlar zaten. Buradaki atmosferi yaşamayı seviyorlar. Restaurantımıza gelenler bize ‘Kahramanmaraş’a gelmiş gibi olduk’ diyor. Bu da bize büyük mutluluk veriyor.

FAVORİ LEZZETLER TÖRENİ’NE KAHRAMANMARAŞ DAMGASI

Favori Lezzetler Ödül Töreni’nde ‘En İyi Sokak Lezzeti’ ödülünü aldınız. Tören nasıl geçti? Duygularınızı öğrenebilir miyiz?

2019 Favori Lezzetler Ödül Töreni’ne Kahramanmaraşlılar damgasını vurdu. En Favori Sokak Lezzeti; Sabırtaşı İçli Köfte, En Favori Çorbacı; Menekşe Paça Çorba, En Favori Dondurma; Akdo Dondurma, En Favori Kasap; Saray Kasabı, En Favori Kahveci; FM kahve, En Favori Şef; Fikret Özdemir seçildi. Gecenin yıldızları Kahramanmaraşlılar olurken, Kahramanmaraşlı ödül sahipleri, ödüllerini memleketlerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını ve Kahramanmaraşlı olmaktan ve Kahramanmaraş’a hizmet etmekten onur duyduklarını ifade ettiler. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör Beyefendi geceye katılamasa da, hediye olarak gönderdiği İstiklal Madalyası Beratı ile gönülleri fethetti. Menekşe Paça Çorba’nın işletmecisi Remzi Usta’nın el işçiliği olan kelle sanatı ürünleri, gecenin en ilgi çeken detayları olurken, diğer yandan da misafirlerin damakları Akdo Dondurma’nın ikram ettiği dondurmalar ile şenlendi.

Ben de eşim Fatma Topçuoğlu ile birlikte geceye katılan lezzet severlere içli köftelerimizle eşsiz bir damak resitali sunduk. 7 güzel adamın şehrine yakışır şekilde yeni 7 güzel adam, 7 güzel lezzeti ile gecenin en çok takdir toplayan isimleri oldular.

​​​​​​​ FATMA HANIM YAPIYOR, MUSTAFA BEY SATIYOR Kahramanmaraş’ın lezzetli içli köftelerini Mustafa Topçuoğlu’nun eşi Fatma Topçuoğlu yapıyor. Mustafa Topçuoğlu da satıyor.

ÖDÜLLERİ HAK EDEN KAZANDI

Favori Lezzetler ödüllerine layık görülenler nasıl belirlendi?

Favori Lezzetler ödülleri için oylama 3 ay sürdü. Tören, 5 Aralık 2019 tarihinde Merter The Green Park Otel’de düzenlendi. Çok güzel bir akşam oldu. Adil bir yarışma olduğu için mutluyum çünkü bu tür yarışmaların çok adil geçmediğini biliyorum. Hak eden kazandı favori lezzetlerden. İnşallah hep böyle devam eder.

“ASIL ÖDÜL İNSANLARIN GÖNLÜNDEKİ ÖDÜLÜ ALMAK”

Sabırtaşı olarak önemli bir başarıyı yakaladınız. Başarınızın sırrını açıklar mısınız?

Benim için asıl ödül insanların gönlündeki ödülü almaktır. Biz onu başardık zaten. Yaklaşık 32 yıldır bu mesleği yapıyoruz. İnsanlar önce babamı sevdi, babamdan sonra beni sevdi, bizim ailemizi sevdi, Sabırtaşı’nı sevdi. Biz artık insanların gönlüne girmeyi başardık. Bizim için en büyük ödül budur ama tabi bunu da bir ödülle taçlandırdık, bu da bir anlamda anlamlı oldu bizim için. Çalışmanın vermiş olduğu bir şey, dürüstlüğün, samimiyetin, sıcaklığın. Favori Lezzetler ödüllerinde böyle bir ödül aldığımız için çok mutlu olduk, çok gururlandık.

‘Gönülhane Buluşmaları’ adında yeni bir proje başlattınız. Evlere misafir olarak Kahramanmaraş lezzetlerini tanıtıyorsunuz, gittiğiniz evler de kendi lezzetlerini tanıtıyor. Bu proje nasıl ortaya çıktı?

Kahramanmaraş Ticaret Odası’nın beş çayı etkinliğine davet edildim. İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gitmeden önce sosyal medyada sürekli paylaşımlarda bulundum. Sabırtaşı Ticaret Odası’nın beş çayına katılacağımı herkese haber verdim. Bir misafirimiz, ‘Bize de beş çayına gelmez misiniz?’ şeklinde mesaj yolladı. Kahramanmaraş’a gidip geldikten sonra aklımdaki fikri eşime söyledim. Proje bu şekilde ortaya çıktı. Yıllardır biz misafirlerimizi Sabırtaşı’nda ağırlıyoruz. Gönülhane Buluşmaları projesiyle artık misafirlerimiz bizi evlerinde ağırlıyor. Gittiğimiz evlerde yaşayanların Kahramanmaraşlı olmamasına dikkat ediyoruz. Günümüzde kaybolan misafirlik kültürünü, paylaşma kültürünü tekrar yaşatıyoruz. Biz gittiğimiz evlere Kahmaramanmaraş yemeklerini götürüyoruz, onlar da bize kendi bölgesinin yemeğini sunuyorlar. Yani kültür buluşması gerçekleştiriyoruz. Bunu sosyal medya üzerinden yayınlıyoruz.

Bir anlamda Kahramanmaraş’ın İstanbul’da kültür elçiliğini yapıyorsunuz. Üniversitelerde konferanslar veriyorsunuz aynı zamanda. Bunlar devam edecek mi?

Beni sürekli üniversitelere konferans için davet ediyorlar. Ben gittiğim üniversitelerde babamın hikayesini anlatıyorum, Sabırtaşı’nı anlatıyorum. Girişimcilik hikayemizi öğrencilerle paylaşıyorum. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ı da anlatıyorum. Kahramanmaraş yemeklerini, Anadolu kültürünü, bir ailenin ne demek olduğunu, o kaybettiğimiz değerleri tekrar yaşatmak için çabaladığımızı anlatıyorum. Bizi gören gençler de örnek alıyorlar. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum.

Mustafa Bey ilk kitabınız bayağı ilgi gördü, ikinci bir kitap yazıyorsunuz herhalde? O ne zaman basılacak?

Yazıyorum şu anda. İnşallah 2020 yılında bitecek. Anneler gününe yetiştirmeye çalışıyorum. İlk kitabım bizim kendi hayatımızdı, ikinci kitabımda annemle eşimin hayatını yazıyorum. İsmi "Fatma ve Gamzeli Gelin" olacak. İlk kitabımı yazdım artık sürekli yazmak istiyorum. Bir de Kahramanmaraş yemeklerini anlatan bir kitap hazırlıyorum. İki kitap birden çıkartacağım."