"Global marka olma hedefiyle ihracata odaklandık"

Türkiye’de ilk 500 firma içinde yer alan Muratbey, milli bir marka olarak dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Marka, son iki yıldır ‘özel peynirler’ kategorisinde liderliği kimseye bırakmıyor. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, peynir sektöründe ulaştıkları büyüklüğü ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Muratbey olarak peynir sektöründe ulaştığınız büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız?

Muratbey olarak, Türkiye’de ilk 500 firma içinde yer alıyoruz. Nielsen’in 2017-2018 verilerine göre, peynir sektöründe anlamlı büyüme gösteren tek kategori olan, ‘özel peynirler’ kategorisinde pazar payında birinci olduk. En yakın rakibimizin iki katından fazla tonaj payına sahip olarak, son iki yıldır ‘özel peynirler’ kategorisinde liderliğimizi koruyoruz.

Son dönemde inovatif ürünlerimizin getirdiği başarı ile şirket karlılığında yüzde 10’un üzerinde artış elde ettik. Sektörümüzde inovasyon kabiliyetimiz ve bu alana yaptığımız yatırımlarla fark yaratıyoruz. Dolayısı ile inovatif peynirlerimiz bizim kulvarımızı farklı kılıyor ve küresel pazarda da bize avantaj sağlıyor. Global sağlık trendlerine uygun geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizle ihracat ağımızı büyüterek yeni pazarlara giriş yaptık. İhracatın ciromuz içindeki payı yüzde 5’den yüzde 18’e yükseldi ve günden güne artmaya devam ediyor. Bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 20 büyüme sağladık. Global bir marka olma hedefimiz doğrultusunda ihracatımızı artırmaya odaklandık. ABD, AB ve Ortadoğu pazarında etkinliğimizi artırmak için aralıksız çalışıyoruz. Daha fazla sayıda insanın sağlıklı sütle üretilmiş sağlıklı ürünler tüketmesi hedefiyle 2019 yılında da yenilikçi ürünler geliştirdik ve dünya sofralarıyla buluşturmaya devam ediyoruz.

Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde (World Dairy Innovation Awards) 2018 yılının ‘En İyi Peynir’ ödülünü alarak uluslararası alanda başarımızı bir kez daha kanıtladık. Bu yıl müşterilerimiz ve tüketicilerimizle kurduğumuz bağ, İsviçre merkezli ICERTIAS'ın verdiği uluslararası ‘Customers' Friend (Tüketici Dostu)’ madalyasının yanı sıra Üstün Mükemmellik statüsüyle de onurlandırıldı. Bu prestijli ödüller, Muratbey’in global marka algısını da bir üst boyuta taşıyor. Dolayısıyla Türk sanayiinde katma değeri yüksek ürünler üretilmesine katkı sağlıyoruz. 2016 ve 2018 yıllarında da üst üste Türkiye'nin 1 numaralı kaşar peyniri markası seçilerek, QUDAL Kalite Madalyası'na layık görüldük.

“300’ÜN ÜZERİNDE ÜRÜN ÇEŞİDİMİZ VAR”

Üretim tesisiniz ve kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz?

1992 yılında ilk üretim tesisimizi açtık. 2004 yılında ise Uşak Organize Sanayi’nde son teknolojiye dayalı fabrikamızı faaliyete geçirdik. 35 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisimizde günde 700 ton süt işleme kapasitemiz bulunuyor. 300’ün üzerinde ürün çeşidimiz var. Muratbey Gıda, Ar-Ge Merkezi ve Üretim Teknolojileri Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiğimiz makine, inovatif ürünler ve sistemlerle Türk sanayiinde katma değeri yüksek ürünler üretilmesine katkı sağlıyoruz. Hem Gıda Ar-Ge Merkezimiz hem de Üretim Teknolojileri Ar-Ge Merkezimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edildi ve ‘Ar-Ge Merkezi Belgesi’ verildi. Türkiye’de kendi makinesini üreten Üretim Teknolojileri Ar-Ge Merkezi unvanına sahip tek peynir markasıyız.

Son yıllarda üretim tesisimizde genişleme ve otomasyon çalışmaları yaptık. Yeni hatlar ve özellikle burgu peynir hatlarımız, otomasyonu sağlayacak şekilde daha yüksek kapasite ile geliştirildi. Modern ambalajlama ve otomasyonun sağlanması için geçtiğimiz dönemde yaklaşık 5 milyon Euro’luk yatırım yaptık.

“DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ”

Üretiminizin ne kadarlık bölümünü ihracata ayırıyorsunuz? Muratbey ürünleri hangi ülkelerde marketlerin raflarında yer alıyor?

Milli bir marka olarak, dünya markası olma yolunda hızla ilerliyoruz. Dünyada gördüğümüz ilgi ve talep arttıkça ihracatımız da paralel olarak artıyor. Beş yıllık stratejik planımızda ihracatımızın ciro içindeki payını yüzde 40’a çıkarma hedefimiz var. Yeni pazarlara açılmayı ve dünyanın mümkün olan en uzak köşesine lezzetli peynirlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz.

Avrupa Birliği ülkelerine ihracat izni alan ilk markalardan biriyiz ve 2018’den beri Türkiye’den AB ülkelerine peynir ihraç ediyoruz. Bu döneme kadar Avrupa Birliği ülkelerine peynir ihracatını sürdürülebilir şekilde başaran öncü markayız.

Bir yandan inovatif peynirlerimizi yurtdışında stratejik pazarlarda tescilleme ve tanıtma faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da dünyanın en önemli dev zincir mağazalarında Muratbey olarak yerimizi almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Son olarak, dünyanın en büyük 5. market zinciri olan Alman Kaufland hipermarket zincirinde dünyaya armağan ettiğimiz inovatif ürünlerimizden Burgu, Helix Cheese adıyla satılmaya başladı.

2008 yılında yurtdışına açıldık ve 60’ın üzerinde ülkede marka tescilimiz var. Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Ortadoğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Güney Kore gibi dünyanın 4 kıtasında birçok ülkeye ihracatımızla Türk peynirlerini dünya pazarında gururla temsil ediyoruz.

“AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Ürün yelpazenizden bahseder misiniz? Kaç çeşit ürünle sektörde hizmet veriyorsunuz?

Zenginleştirilmiş ürünler, yenilikçi ürünler, sağlıklı yaşam, gurme, çocuklar için, ikramlıklar, geleneksel kategorileri altında 300’ün üzerinde ürün çeşidimiz bulunuyor. Her alandaki inovatif çalışmalarımız ve sürekli gelişime verdiğimiz önemle, dünya çapında ilgi gören ürünler geliştirdik. 2019 yılında da tüm dünyada risk boyutuna ulaşan D vitamini eksikliği sorununa destek olmak ve kalsiyumun vücutta D vitamini ile emilebildiği gerekliliğinden yola çıkarak, Muratbey Plus-D vitaminli serisini ve çocuklara özel Misto peyniri peynir severlerin beğenisine sunduk. Biz sektörde farklı kulvarlar açmayı seviyoruz. Bu yüzden de global trendleri de takip ederek değişen ihtiyaç ve beklentilere yanıt verecek ürünlere odaklanıyoruz. Üretim ve teknoloji alanında Ar-Ge çalışmalarımız her zaman devam ediyor. Günümüz insanının ihtiyaçlarına uygun zenginleştirilmiş, sağlıklı yenilikçi peynirler üretmeye devam edeceğiz.

Peynir sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektörde rekabet şartları ne düzeyde? Rekabete karşı nasıl bir strateji izliyorsunuz?

2019 yılı ekonomideki genel daralmanın etkisi ile geçti. Yükselen döviz fiyatları ihracatta rekabet şansımızı yükselterek, sektör adına olumlu bir gelişme oldu. Ancak buna karşılık ülkemizde satın alma gücünün düşmesi nedeniyle de iç pazar biraz daraldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı son rakamlara göre, süt üretiminde de yüzde 8 civarı bir düşüş sözkonusu. Ancak, sağlıklı yaşam ve beslenme trendi tüm dünyada günden güne yükseliyor. Bu anlamda değişen beslenme alışkanlıklarına kolayca uyum sağlayabilen, içeriğiyle genel sağlığa olumlu etkisiyle ön plana çıkan inovatif ürünler, tüm dünya sofralarında daha fazla tercih edilmeye başladı. Sağlıklı atıştırmalık kavramı da gündelik hayatımızda daha çok yer bulmaya başladı.

Muratbey olarak bu değişimi 80’lerde gördüğümüz için inovasyona yöneldik, teknolojiyi itici güç olarak arkamıza alıp, yatırım yaptık. Makinelerimizi de kendimiz tasarladığımız için sektörümüz için pek çok anlamda öncü bir rol modeliz. Bu yüzden de sektörümüzde hem ülkemizde hem de dünyada, bugüne kadar geliştirmiş olduğumuz inovatif ürünlerle farklılaşıyor ve rekabet yarışlarında kendi kulvarımızda ilerliyoruz.

Muratbey olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

İhracatımızı ve var olduğumuz pazarlarda etkinliğimizi artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Milli bir marka olarak, dünya markası olma yolunda hızla ilerliyoruz. İhracatımızın ciro içindeki payını yüzde 40’a çıkarma hedefimiz var. Yeni pazarlara açılmayı ve dünyanın mümkün olan en uzak köşesine lezzetli peynirlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de ciddi boyutlara ulaşan D vitamini eksikliği üzerine bilinçlendirme çalışmalarına hız vermeyi planlıyoruz. Global trendleri de takip ederek değişen ihtiyaç ve beklentilere yanıt verecek ürünlere odaklanıyoruz. Üretim ve teknoloji alanında Ar-Ge çalışmalarımız her zaman devam ediyor. Günümüz insanının ihtiyaçlarına uygun zenginleştirilmiş, sağlıklı yenilikçi peynirler üretmeye devam edeceğiz.

Ayrıca 2019’da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark işbirliğiyle çocukların zeka gelişimini destekleyecek Misto Game mobil uygulamasını çocukların ve ebeveynlerin beğenisine sunduk. Misto Game, tüm dünyadan katılımcılarla büyük bir bilişsel havuza dönüşecek bir oyun olarak tasarlandı, dolayısı ile bu konuda çalışmalarımız sürecek.

Her alanda dijitalleşme çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Endüstri 4.0 hedefimizi gerçekleştirmek üzere, Uşak Organize Sanayi’de bulunan iki Ar-Ge merkezimizdeki Türk mühendislerimizin katkısıyla hem ürün hem de teknoloji ve makine üretimi konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Diğer yandan 2018 yılında başlattığımız sosyal sorumluluk projemiz “Peynire Değer Katan Kadınlar“ ile süt ve süt ürünleri sektörüne katkı sağlamayı, süt üreticilerini desteklemeyi, kadınların süt üretimindeki varlığını kuvvetlendirmeyi ve özellikle kadının ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlamayı da sürdüreceğiz.