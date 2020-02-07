Krone’den Mars Logistics’e 400 adetlik dev teslimat

İstanbul’da gerçekleştirilen törene Krone Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Akgün, Krone Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker, Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ve Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan ile Mars Logistics Filo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özyurt katıldılar. Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün tören sonunda, Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan’a, firmaya özel olarak hazırlatılan plaketi takdim etti.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği törende, Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan yaptığı açıklamada şunları söyledi: ”Mars Logistics olarak filomuzu büyütürken her zaman Krone gibi sektörün en iyileri ile çalışıyoruz. Taşımacılık sektöründeki ihtiyaçları en iyi şekilde belirleyip buna yönelik çözümler sunan Krone de sağlamlığı, güvenilirliği ve yüksek teknolojiyle donatılmış araçlarıyla alanında öncü bir marka olma özelliği taşıyor. Bugün filomuza kattığımız 400 adet Mega Liner HP treyler ile kusursuz hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz. Mars Logistics olarak önümüzdeki dönemde de filo yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz.”

Mars Logistics’in tercih ettiği treyler markası olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Rıza Akgün, “2020 yılına çok hızlı bir giriş yapıyoruz. Bunu da Mars Logistics gibi dev bir firmayla yaptığımız için çok memnunuz. Krone olarak bizim için en önemli konu iş ortaklarımızla uzun soluklu işbirlikleri inşa etmektir. Mars Logistics sürücüleri Krone treyler ile daha memnun hissedecekler, Mars Logistics üst yönetimi bu yatırım karşılığında daha kârlı operasyonlara imza atacak ve Türkiye’deki nakliye sektörü daha sağlam bir şekilde büyüyecek. Mars Logistics sektörde kendini kanıtlamış çok başarılı bir hizmet sağlayıcı, Krone olarak biz de kendimize ve ürünümüze çok güveniyoruz. 400 adet Mega Liner HP’nin tekrardan Mars Logistics’e hayırlı olmasını ve işbirliğimizin katlanarak devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

Krone’nin Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker ise yaptığı konuşmasında, “Bugün burada güzel İstanbul ve sizler son yılların en büyük işbirliklerinden birine tanıklık ediyorsunuz. Türkiye’deki ekibimiz her zaman olduğu gibi yine gurur verici bir işe imza attılar. Almanya’dan Türkiye’ye yatırım kararı aldığımız ilk günden beri inandığımız ve beklediğimiz işbirliklerini Krone olarak gerçekleştirmeye başladık. Umuyorum ki 2020 yılı Türkiye’de hem lojistik sektörünün yeniden şaha kalktığı hem de markamızın işbirliklerinin katlanarak arttığı bir yıl olur. Mars Logistics’e Krone’yi tercih ettiği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ise, “Kullanıcı talep ve beklentilerine odaklı bir yaklaşımla Türkiye’deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Nakliyecilerimizin her birinin iş süreçleri birbirleriyle farklılıklar gösteriyor. Bu bağlamda bizim ürünümüzden farklı beklentiler ve talepler içerisinde oluyorlar. Geniş ürün yelpazemiz ve Tire fabrikamızdaki esnekliklerimizle Türk nakliyecisine özel hizmet göstermeye devam ediyoruz. Mars Logistics yöneticileriyle de bu süreci çok güzel bir şekilde yönettik. Günün sonunda Mars Logistics için en ideal treylerimizle bu anlaşmaya vardığımız için mutluyum.” şeklinde konuştu.

Mega Liner HP

Krone’nin, Tire fabrikasında ürettiği Mega Liner HP, karayolu ve denizyolunun yanında tren taşımacılığında da nakliyecinin her türlü ihtiyacını karşılıyor. 445/45/19,5 lastik ebatlı, Krone Mega HP; karayolu, Ro-Ro ve tren kombine taşımacılığında uygun donanımlar ve şasi yapısı ile üretiliyor. Çatının, yan perdelerin birbirinden bağımsız hareket edebildiği ve çatının yükleme anında 50 cm. yükseltilebildiği üst yapı sistemine sahip Mega Liner Huckepack, Mars lojistiğe özel olarak 8.000 kg’a kadar forklift aks yüküne dayanıklı güçlendirilmiş zemin ve Code XL – EN 12642 ve ADR EX II sertifikalarına haiz olarak üretilmiştir. Ayrıca Krone’nin standart ürün grubunda yer almayan bazı aksesuarlar Mars Logistics talepleri doğrultusunda römorklara eklenmiştir.