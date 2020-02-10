CHP lideri, Saadet Partisi'nin Büyük Kudüs Mitingi'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin Yenikapı Meydanı'nda organize ettiği Büyük Kudüs Mitingi'ne katıldı.

Birçok kesimden insanın katıldığı programda, Kılıçdaroğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

"HAÇLI ZİHNİYETİDİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde barış planının kabul edilemeyeceğini ifade eden CHP Lideri, "Sözde barış planı yüzyılımızın Haçlı zihniyetidir." dedi.

"BİZ MÜSLÜMANLAR İÇİN KUDÜS.."

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Onun için en büyük zafer Kudüs'ün kine, istilaya, talana izin vermeden kurtarılmış olmasıydı. Selahaddin bunları yaparken bunları örnek aldığı kişi şüphesiz ki Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer de MS 638 yılında Kudüs'ü fethettiğinde tüm kent halkının canlarını ve mallarını güvence altına almıştı. Selahaddin Eyyubi'nin temelini attığı barış ruhu, Kudüs'e yüzlerce yıl hakim oldu. Osmanlı Devleti boyunca da Kudüs, tüm dinlerin özgürce yaşam sürdüğü bir barış kenti kimliğini sürdürdü. Biz, Müslümanlar için Kudüs, Mekke ve Medine'nin ardından 3. kutsal kentimizdir. Bizim ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, Kudüs'te bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe yaptığı miraç yolculuğu nedeniyle Kudüs bütün Müslümanlar için özel bir yere sahiptir.

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN ELİNDEN ALINMAK İSTENİYOR"

Bugün bu mücadelenin yeni bir aşamasındayız. Çağımızın Haçlı zihniyetleri ile Kudüs, Müslümanların ve Filistinlilerin ellerinden alınmak isteniyor. 1092'de Haçlıların Kudüs'ü işgal ettiklerinde yaptıkları bugün yaptıklarıyla aynıdır.

Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Filistin devleti Kudüs'ten, Kudüs Filistin devleti ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor. Oysa yaklaşık bin yıl önce Haçlılara karşı Müslümanlarla birlikte Kudüs'ü koruyanlar da Yahudilerdi. Oysa yaklaşık 900 yıl sonra Selahattin Eyyübi'nin Kudüs'ü yeniden özgürleştirdiğinde kente özgürce dönenler, Müslümanlarla birlikte yine Yahudilerdi. Farklı Hristiyan mezhepleri yüzyıllardır Kutsal Kabir Kilisesi'nde birlikte ibadet edebiliyorlarsa bu Müslümanların sayesindeydi. Tarihin bize öğrettiği budur.

Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atmaktadır. Çünkü hepimiz hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye; hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Orta Doğu, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünya için mücadele ediyoruz. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musa'yız.

FİLİSTİN İÇİN HAK, HUKUK VE ADALET

Filistin için hak, hukuk ve adalet. Kudüs için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Adaleti, hakkı ve hukuku Filistinli kardeşlerimizle birlikte inadına koruyacak ve savunacağız."