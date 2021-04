“BU YAZ CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 İLE YOLLARDA OLACAĞIZ”

C ontinental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, üstün teknolojiyle geliştirilmiş zengin yaz lastiği portföyleriyle hem araç üreticilerinin hem de sürücülerin ilk tercihlerinden biri olmaya devam ettiklerini söyledi. Yakaladıkları başarıyı sağlamlaştırmak için teknolojiye ve insan kaynağına güçlü yatırım yaptıklarını belirten Ali Okan Tamer, “Continental olarak bağımsız test kuruluşlarınca yapılan testlerde lastiklerimizle daima kürsüde, büyük bir oranla da birinciliği alarak en fazla tavsiye edilen lastik ünvanını alıyoruz. Bu yaz da Continental PremiumContact 6 ile yollarda olacağız. Orta sınıftan SUV araç modellerine kadar tüm binek otomobil sınıfları için geniş bir ürün yelpazesi sunan PremiumContact 6 yaz lastikleri, birinci sınıf güvenlik özelliklerini yüksek konfor seviyesi, hassas direksiyon hakimiyeti ve iyi çevre performansı ile birleştiriyor” dedi.

“13 YILDA PAZAR PAYIMIZI ÜÇ KATINA ÇIKARDIK”

2002 yılında Continental markasının distribütörü olarak satışlara başladıklarını kaydeden Ali Okan Tamer, “2008’den bu yana da Continental Türkiye olarak ülkemizde faaliyetlerimize devam ediyoruz ve pazardaki öncü konumumuzu Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin bayi ve satış teşkilatımız ile sürdürüyoruz. Türkiye’de 13 yılda pazar payımızı üç katına, satışlarımızı ise dört katına çıkardık. Binek araçlarda Türkiye dâhil Avrupa’da her üç araçtan biri Continental lastikleri ile satışa sunuluyor. Continental bugün itibariyle binek ve kamyon lastiklerinde lider üreticiler arasında yer alıyor” diye konuştu. Pandemi ile birlikte artık değişen iş biçimlerinin odak noktasında dijitalleşmenin yer aldığını ifade eden Ali Okan Tamer, “Continental olarak 2021 yılına yeni ürünlerimiz ve sunduğumuz dijital çözümlerimizin tanıtımlarıyla başladık. Lastik üretiminin yanı sıra bu üretimi destekleyecek Ar-Ge çalışmaları ve otomotiv uzmanlığımızla kendimizi pazarda ‘teknolojiyi lastiğe kodlayan’ premium lastik üreticisi olarak konumluyoruz. Türkiye’de bir lastik fabrikamız olmasa da başka alanlarda yatırımları olan bir şirketiz. Bursa’da ContiTech fabrikamız var. Bayilerimizle birlikte yaklaşık bin 500 aileye istihdam sağlıyoruz. Bundan sonra da hedefimiz konumu itibariyle cazibesi hiç sönmeyen Türkiye’de pazar payımızı artırarak, sürdürülebilir büyümemize devam etmek olacak” şeklinde konuştu. Ali Okan Tamer, düzenledikleri kampanyalarla ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “Devam eden pandemi nedeniyle hem bayilerimizin hem de müşterilerimizin sağlığı bizim önceliğimiz. Bu nedenle tüm tedbirlere titizlikle uymaya ve müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla uyguladığımız randevulu sistemimiz de bayilerimiz ve müşterilerimiz tarafından oldukça yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor. Lastik değişimi imkanımızdan dileyen herkes güvenle faydalanabiliyor. Lastiklerimizi daha çok müşterimizle buluşturmak için her yıl en az 2 kere cazip avantajlar içeren kampanyalar düzenliyoruz.” Continental olarak ‘Vision 2030’ stratejileri doğrultusunda, binek ve hafif ticari lastik segmentinde, elektrikli araçlar için lastikler ve ultra yüksek performanslı lastiklerle pazarda dünya genelinde büyümeye odaklandıklarına değinen Ali Okan Tamer, “Conti360° filo hizmetleri, kamyon ve otobüs lastikleri segmentinde lokomotif rolü üstlenecek. Çok sayıda farklı endüstriyel kullanım alanına ilave olarak bisiklet, motosiklet ve yarış lastiklerini de içeren Continental Özel Amaçlı Lastikler iş kolumuz da tarım lastikleri pazarında kayda değer bir büyüme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilirlik tüm faaliyetlerimizin özünde yer alıyor. Bu anlayışla 2030 yılına kadar lastik sektöründe en yenilikçi üretici olmayı hedefliyoruz. 2050 yılına kadar lastiklerimizde kademeli olarak yüzde 100 sürdürülebilir malzemeler kullanacağız. Lastik Grubumuz, su ve enerjinin verimli ve sürdürülebilir kullanımında da sektörünün lideri konumunda yer alıyor” dedi.