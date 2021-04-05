Bilal Koçak yazdı: TASARRUFA DAYALI FİNANS SEKTÖRÜNDE YENİ DÜZENLEME

Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan, kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak da bilinen tasarruf finansman sistemine ilişkin, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak. Bu şirketler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sıkı bir şekilde denetlenecek.

TURHAN: “SEKTÖRÜN AYLIK TESLİMAT HACMİ 10 MİLYAR TL OLABİLİR”

Tasarruf Finansman Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin hemen ardından, BDDK’ya intibak başvurusunu yapan ilk tasarruf finansman şirketi Katılımevim oldu. Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Turhan, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada; “Bu kanun ile şirketlerin sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir yapıya, deneyimli ve yetkin bir yönetime, yeterli mali güce, teknolojik altyapıya ve gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyor. Bundan sonraki süreç tamamıyla BDDK’nın kontrolü altında yönetilecektir. Bu da sisteme olan güvenin artmasına katkı sağlayacaktır” diyerek, yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte sektördeki yıkıcı rekabetin de önüne geçileceğini, vatandaşlarımız açısından da yaşanabilecek mağduriyetlerin engellendiğini belirtiyor. Turhan, yürürlüğe giren kanun ile birlikte sektörde daha çok güven ve istikrarın oluşacağına, bu gelişmenin de sektörde şu an 1 milyar TL olan aylık teslimat hacminin 10-15 milyar TL’ye çıkmasına katkı sağlayacağına vurgu yapıyor.

ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR HIZ KAZANACAK

Bain&Company, dünya genelinde 300 yönetici liderle görüşerek, “Global Birleşme ve Satın Almalar 2021” raporunu yayınladı. Bu önemli araştırma; Covid-19 pandemisinin, şirket birleşme ve satın almalarda yıllar sonra görüleceği düşünülen trendlerin gelişiminin hızlanacağını ortaya koydu. Teknoloji, tüketici ürünleri ve sağlık en cazip sektörler. Melike Koçak’ın hazırladığı araştırma haberin detayları Nisan sayımızda.

KÜRESEL PAZAR DARALIYOR, REKABET GİDEREK ARTIYOR

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Serkan Valandova ile arkadaşımız Sinan Saygı bir söyleşi gerçekleştirdi. Serkan Valandova, pandemi döneminde küresel pazarda daralma yaşandığının altını çizerek şöyle diyor: “Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) alanında varlıklar küçülüyor ve rekabet koşulları değişiyor. UDY çekmek için ülkeler arası rekabet giderek yükseliyor, yatırım ortamlarının çekiciliğini artırmaya yönelik inisiyatifler çeşitleniyor.”

EKONOMİ REFORM PAKETİ VE TÜRKİYE’NİN HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ekonomi Reform Paketi’ni açıklarken iddialı konuştu. Erdoğan, “Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasında, “Bunu milletimizle, kurumlarımızla, iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz” vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İthal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz” diyor. Yeni reform paketi ile ekonomide neler değişecek? Piyasa uzmanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’ni Ekovitrin için analiz etti.

INTERMODAL TAŞIMACILIK

Ekovitrin, her sayısında “Lojistik Sektörü” ile ilgili bir dosya yayımlıyor. Arkadaşlarımız Harun Reşit Tığlı ve Sinan Saygı’nın titiz çalışmalarıyla ele alınan lojistik özel dosyamızda bu ay “Intermodal Taşımacılık” konusunu işledik. Intermodal taşımacılık, kombine taşımacılığın temelini oluşturuyor. Intermodal taşımacılıkta uzman görüşlerini, bu sektörde hizmet veren şirketlerin yatırım ve faaliyetlerini bu ay sayfalarımıza taşıdık. 1

9. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ

Ekovitrin Dergisi tarafından 2001 yılından bu yana düzenlenen ve geleneksel hale gelen ‘Yılın Starları Ödülleri’, bu yılın Haziran ayında sahiplerini bulacak. Ekonomi ve iş dünyasının ‘Oscar’ı kabul edilen ‘Yılın Starları Ödülleri’ başarılı kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine, düzenlenen görkemli törenlerle veriliyor. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, bu yıl 19’uncu kez düzenlenecek.