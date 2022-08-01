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Yaralı kartal, tekrar doğaya bırakılacak

Nevşehir’de yaralı halde bulunan kartal, tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınacak.

NEVŞEHİR 01.08.2022, 14:34
Yaralı kartal, tekrar doğaya bırakılacak

Nevşehir’de yaralı halde bulunan kartal, tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınacak.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaş ilçesi sorumluluk bölgesinde devriye görevi yaparken ekin tarlasında ayağından yaralanan yabani kartala rastladı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bulunduğu yerden alınan kartal, tedavisi yapılarak tekrar doğaya bırakılmak üzere; Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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