Ürgüp’te 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından vergi usul kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde vergi usul kanuna muhalefet suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.