’Süt Kardeşler’ Nevşehir’de sahnelenecek

Süheyl ve Behzat Uygur’un sahneye koyduğu eğlence dolu oyun ’Süt Kardeşler’ 5 Aralık 2021 Pazar akşamı Nevşehir’de sahnelenecek. Tiyatro severlerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği oyun için bilet satışları başladı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Geceleri’ muhteşem bir oyun ile devam edecek. 5 Aralık 2021 Pazar akşamı ‘Süt Kardeşler’ adlı 2 perdelik komedi saat 19.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Oyuncu kadrosunda; Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm’ün yer aldığı oyun ilk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından biri olan Nejat Uygur tarafından sahnelenmişti. Şimdi ise usta sanatçının oğulları Süheyl ve Behzat Uygur tarafından, günümüz yorumuyla sahnelenecek.

Kostümleriyle ve dekoruyla izleyicileri 1950’li yıllara götürecek olan ’Süt Kardeşler’ isimli müzikal oyun danslarıyla da keyifli dakikalar yaşatacak. Tiyatroseverler oyun için biletlerini 5 TL karşılığında Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilecek. 12 yaş altındaki çocukların ve biletsiz izleyicilerin alınmayacağı oyuna sanatseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor