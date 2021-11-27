Sezai Karakoç’un ismi NEVÜ Öğrenci Yaşam Merkezi’ne Verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından ünlü şair, yazar ve düşünce adamı merhum Sezai Karakoç’un ismi, üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi’ne verildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi üst yönetim organı olan NEVÜ Senatosu’nun 26 Kasım 2021 tarihinde Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, 16 Kasım 2021 tarihinde hayatını kaybeden Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden ünlü şair, yazar ve düşünce adamı “Sezai Karakoç”un isminin ‘NEVÜ Öğrenci Yaşam Merkezi’ne verilmesi kararı alındı.

Sezai Karakoç

Türk şair, yazar, düşünür Sezai Karakoç, 1933’de Diyarbakır/Ergani’de doğdu. İlkokulu Ergani’de, ortaokulu Diyarbakır ve Maraş’ta, liseyi Gaziantep’te okuyan ve Ortaokul yıllarında Büyük Doğu okuyucusu olan Karakoç, 1950’li yıllarda Necip Fazıl ile tanıştı. O yıllarda derginin sanat edebiyat sayfalarını yönetti. Burslu öğrenci olarak girdiği Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1955’de bitiren Karakoç, 1959-1965 yılları arasında Maliye Müfettiş Yardımcılığı ve Gelirler Kontrolörlüğü görevlerinde bulundu.

Büyük Doğu, Hisar, Akpınar, Dernek, Düşünen Adam dergilerinde deneme ve şiirler; Yeni İstanbul, Sabah ve Milli Gazete’de günlük yazılar yayımlayan Sezai Karakoç, 1960’ta “Diriliş” edebiyat ve kültür dergisini çıkardı. 1976’dan itibaren gazete biçiminde çıkan Diriliş dergisi yerli düşünce ve edebiyatın en önemli dergilerinden biri oldu.

Türk düşünce hayatına “Diriliş” kavramını kazandıran Karakoç, İnsanlığın Dirilişi, Ruhun Dirilişi, Diriliş Neslinin Âmentüsü, Dirilişin Çevresinde isimli eserleriyle bu fikri kitlelere deklare etti. Bu düşünce iklimi etrafında Türkiye’nin önemli düşünür ve siyasi aktörlerini etkiledi.

2011 yılında “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne” layık görülen Karakoç, 16 Kasım 2021 tarihinde 88 yaşında vefat etti.