Savran’dan taksici esnafına ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, taksici esnafını ziyaret etti. Başkan Savran’a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç eşlik etti.

Ziyaretlerinde taksici esnafı ile sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, göreve geldiği günden beri tamamlanan ve devam eden çalışmaları paylaştı ve taksicilerin sorunlarını dinledi. Nevşehir’deki tüm kesimlerin görüş ve önerilerine değer verdiklerini ifade eden Savran, taksicilerin talep ve sorunlarını tek tek dinleyip çözüm odaklı çalışmalara devam edecekleri bilgisini verdi.

Savran, “Şehrimizdeki bütün taksi esnafının her türlü sorunlarını çözme ve onlara hizmet üretme, konusunda önemli çalışmaları birlikte yapıyoruz. Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz “dedi.