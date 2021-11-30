Rüzgar, güneş enerji panelini yerinden söktü

Nevşehir’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın güneş enerji paneli söküldü. İtfaiye ekipleri, yerinden çıkan paneli tehlike oluşturmadan kaldırdı.

Nevşehir il merkezinde bir binanın çatısında bulunan güneş enerji paneli , kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. Vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güneş panelini, herhangi bir tehlike oluşturmaması için kontrollü olarak sökerek güvenliği sağladı.