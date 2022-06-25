Rektör Aktekin, eğitimini dereceyle bitiren öğrenci ve ailesini makamında misafir etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Eğitim Fakültesi’ni birincilikle bitiren İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüöğrencisi Rabia Çolak veailesini makamında ağırladı.

Eğitim Fakültesi’ni birincilikle bitiren İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rabia Çolak ve ailesini makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, elde ettiği başarısından dolayı Rabia Çolak’ı tebrik etti. Üniversite olarak ailelerin birer emaneti olan öğrencelerin eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için kendilerine her daim destek olduklarını belirten Rektör Aktekin, öğrencilerin de derslerinde gösterdikleri gayret ve başarılarının sonucu elde ettikleri derecelerle her daim gururlandıklarını söyledi. Evlatlarının elde ettiği başarılarında üniversitenin ve hocalarının kendilerine vermiş oldukları kaliteli eğitim ve desteklerinin büyük payı olduğunu belirten Çolak ailesi ise kızları Rabia Çolak ile Rektör Aktekin’e teşekkürlerini sundu.

Çolak ailesi ile bir süre sohbet eden Rektör Aktekin daha sonra Eğitim Fakültesini dereceyle bitiren Rabia Çolak’a günün anısına kitap hediye etti.