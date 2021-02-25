Parklardaki bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mahallelerde bulunan tüm parkların bakım ve tadilatlarını yapıyor.

Kentte çeşitli mahallelerde bulunan parkların temizliğini ve bakımını yapan Nevşehir Belediyesi, bahar ayları öncesinde genç yaşlı 7’den 70’e tüm vatandaşların hem spor hem eğlence hem de dinlenme amaçlı kullandığı parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi’nde bulunan Nevkur 1 ve Nevkur 2 parklarında yenileme çalışmalarına başladı.

Park içerisindeki kamelyaların bakımını yaparak yeni çocuk oyun grupları yerleştirecek olan belediye ekipleri ayrıca spor sahasında da düzenleme çalışmaları gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tadilat ve yenileme çalışmaları süren Nevkur 1 Parkı’nda bugün incelemelerde bulundu.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, eline giydiği eldivenlerle bir süre kadın işçilerin taş söküm çalışmalarına eşlik etti.

Birlikte çalıştığı kadın işçilerle birlikte fotoğraf çektiren Başkan Savran, “Sizlerin emekleri çok büyük. Özverili çalışmalarınız sayesinde şehrimizi prırıl yapacak, halkımıza ve çocuklarımıza mahallelerinde nefes alabilecekleri yeşil alanlar ve parklar yapacağız” dedi.

Hazırlanan çalışma programı kapsamında ihtiyaç duyulan tüm parklarda bu çalışmaları yapacakları, ayrıca şehre yeni parklarda kazandıracaklarını açıklayan Başkan Savran, daha sonra Esentepe Mahallesi Muhtarı Serdar Dursun ile birlikte mahallede incelemelerde bulundu.

Mahallede ihtiyaç duyulan çeşitli altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin gerekli çalışma programının başlatılması talimatını veren Savran, mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Mahallede bulunan işyerlerini de ziyaret ederek esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulunan Savran, mahalle sakinlerine gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti.