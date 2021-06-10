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Park ve yeşil alanlara yaz bakımı yapılıyor

Nevşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile beraber yeşil alanlarda peyzaj düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

NEVŞEHİR 10.06.2021, 13:02
Park ve yeşil alanlara yaz bakımı yapılıyor

Nevşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile beraber yeşil alanlarda peyzaj düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşların kullanımı için yeni yeşil alanlar oluşturan ve Nevşehir’e pek çok yeni park, bahçe ve yeşil alan kazandıran Nevşehir Belediyesi, bu alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından birbirinden farklı çiçek ve bitkilerin dikildiği parklar ve yeşil alanlarda çocuk oyun alanları ve spor aletleri düzenli olarak dezenfekte edilirken, zarar gören kent mobilyaları da yenileniyor.

Sağlıklı ve daha yeşil bir Nevşehir için çevre düzenleme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren ekipler, yeşil alan ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme ve yabani ot temizliği yapıyor.
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