NEVÜ’de ’Leylâ ile Mecnun’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından ’Leylâ ile Mecnun’ adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahnelendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından 2022-2023 eğitim - öğretim yılının üçüncü tiyatro gösterimi olan ’Leylâ ile Mecnun’ adlı tiyatro oyunu, tiyatro severlerle buluşturuldu. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda İskender Pala’nın yazdığı ve Mustafa Kurt’un yönettiği ’Leylâ ile Mecnun’ adlı tiyatro oyununa; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Gülşehir Kaymakamı Mehmet Zortul, protokol üyeleri, NEVÜ’nün akademik ve idari personeli ile öğrencilerin yanı sıra tiyatro severler izleyici olarak katıldı.

Tiyatro gösterimi sonunda tiyatro oyuncularına ve ekibine teşekkür eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol çerçevesinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak halka açık tiyatro etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.