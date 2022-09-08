NEVÜ ile Niş Üniversitesi ‘Alman Dili Eğitimi’ alanında ‘Erasmus+ anlaşması’ imzaladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Sırbistan Niş Üniversitesi arasında, ‘Alman Dili Eğitimi’ alanında ‘Erasmus+’ anlaşması imzalandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın yürütmüş olduğu görüşmeler ve NEVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Sırbistan Niş Üniversitesi arasında ‘Alman Dili Eğitimi’ alanında Erasmus+ anlaşması imzaladıklarını söyledi. Aktekin, imzalanan Erasmus+ anlaşması ile Alman Dili Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Erasmus+ öğrenci öğrenim görme hareketliliğinden faydalanacaklarını kaydetti. Rektör Aktekin yaptığı yazılı açıklamada, “Üniversite olarak uluslararasılaşma adına belirlediğimiz hedefler doğrultusunda farklı ülke üniversiteleriyle de birçok alanda ikili anlaşma ve ortak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çerçevede Romanya’nın Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi’nin ardından Sırbistan Niş Üniversitesi ile de ‘Alman Dili Eğitimi’ alanında Erasmus+ anlaşması imzaladık. Böylece üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz belirledikleri hedefler doğrultusunda mesleki kabiliyetlerini yurtdışı tecrübesiyle güçlendirebilecekler. Ayrıca söz konusu anlaşma, bölümde görev yapan akademisyenlerimizin de akademik tecrübelerini zenginleştirebilecekleri Erasmus+ ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmalarına olanak tanımaktadır.

Ben bu vesileyle Sırbistan Niş Üniversitesi ile imzaladığımız anlaşmanın tüm öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Niş Üniversitesi, Sırbistan’ın Niş kentinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 1965 yılında kurulmuş olan üniversite ile ilgili detaylı bilgi için https://www.ni.ac.rs/en/ web sayfası ziyaret edilebilir.