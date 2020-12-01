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Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

NEVŞEHİR 01.12.2020, 13:25
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Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 6 parça halinde toplam 45,13 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet maska ve 1 adet maket bıçağı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 bin 420 lira ve 1 gram altın ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından evde bulunan M.A., Y.B. ve S.Y. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde Y.B. ve M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen S.Y.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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