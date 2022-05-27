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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

NEVŞEHİR 27.05.2022, 19:07
Nevşehir’de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl ilçesinde şüpheli İ.Ö’nün üzerinde ve aracında yaptığı adli aramada 5.85 gram uyuşturucu madde buldu. Jandarmada ki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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