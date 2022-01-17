Nevşehir’de Uyku Laboratuvarı yeniden faaliyete geçirildi

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde Pandemi nedeniyle kapatılan uyku laboratuvarı yeniden faaliyete başladı.

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde ilk olarak 2017 yılında faaliyete geçirilerek vatandaşların hizmetine sunulan uyku laboratuvarı pandemi dolayısıyla faaliyetlerine ara vermişti. Uyku laboratuvarında hekimler tarafından uygulanan tedaviler bugünden itibaren faaliyete başladı. Uyku ile ilgili şikayetleri için başvuran hastalar öncelikle Nevşehir Devlet Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde hekimler tarafından ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Poliklinikte yapılan değerlendirme sonrasında uygun görülen hastalar Uyku Laboratuvarı’na yatırılarak uyku testine tabi tutulmakta. Nevşehir Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği hekimleri yaptığı yazılı açıklamada; “Yeniden hizmete açılan uyku laboratuvarında uyku problemi yaşayan vatandaşların sorunlarının giderilmesi amaçlanıyor. Uyku laboratuvarların da hastanın uyku ile ilgili tüm verileri hekimler tarafından incelenmek üzere ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada hasta uyurken gece boyu izleniyor ve kameralarla dijital ortamlara kaydediliyor. Horlama ve uykuda nefes kesilmesi olan, uykuda nefes darlığı ve nefes durması ile boğulurmuşçasına uyanan, gündüz aşırı uyku hali olan, uykuda anormal bacak hareketleri, uyku esnasında diş gıcırdatan ve anormal hareketler yapan, hastalar uyku laboratuvarında incelenmektedir. Uyku apnesi gibi hastalıkların teşhisi konularak tedavisi düzenlenmekte. Yorgunluk, aşırı sinirlilik, yüksek tansiyon, depresyon, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, kontrol edilemeyen şişmanlama gibi sorunlarınız varsa; nedeni, sizin fark edemediğiniz uyku apnesi olabilir. Tedavi edilmeyen uyku apnesi 10-20 yıl içinde kalp hastalıkları da dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tekrar faaliyete geçen uyku laboratuvarında gerekli tüm önlemlerinizi alabilir, kendinize ve sevdiklerinize sağlıklı, mutlu bir yaşam armağan edebilirsiniz” denildi.