Nevşehir’de üstyapı çalışmaları tamamlanan yollarda çizgi çalışması yapıldı

Nevşehir Belediyesi sıcak asfalt serimi ve üstyapı çalışmalarını tamamladığı yollarda yol çizgileri, trafik uyarı ve tanzim işaretleri ile trafik güvenliğini artırıyor.

Gerçekleştirdiği üstyapı yatırımları ile şehir merkezindeki ulaşım konforunu arttıran ve 21 ayda 44 km sıcak asfalt çalışması gerçekleştirerek bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda yol çizgi çalışması yaptı.

Asfalt serimi tamamlanarak yaya kaldırımları yenilenen yerlerde yapılan yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken, sürücüler de trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Cevher Dudayev Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Esentepe Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi, İbrahimpaşa Mahallesi, Sümer Mahallesi, 350 Evler Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde çizgi çalışması yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için parlama özelliğine sahip ve dikkat çekici boya kullanıldı.