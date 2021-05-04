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Nevşehir’de kısıtlamada trafik yoğunluğu yaşanıyor

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında kısıtlamanın beşinci gününde caddelerde trafik yoğunluğunun yaşanması havadan görüntülendi.

NEVŞEHİR 04.05.2021, 12:03
Nevşehir’de kısıtlamada trafik yoğunluğu yaşanıyor

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında kısıtlamanın beşinci gününde caddelerde trafik yoğunluğunun yaşanması havadan görüntülendi.

Tüm Türkiye’de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir’de ana caddelerde yaşanan trafik yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Atatürk Bulvarında yaşanan trafik yoğunluğunun yanı sıra caddelere park edilmiş araçlar havadan görüntülendi.
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