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Nevşehir Valisi Becel, köyde pekmez kaynattı

NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, ÜRGÜP İLÇESİNE BAĞLI KARACAÖREN KÖYÜNDE KÖYLÜ KADINLARLA BİRLİKTE PEKMEZ KAYNATTI.

NEVŞEHİR 25.09.2020, 10:09
Nevşehir Valisi Becel, köyde pekmez kaynattı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesine bağlı Karacaören köyünde köylü kadınlarla birlikte pekmez kaynattı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel köy ziyaretleri kapsamında Ürgüp ilçesine bağlı Karacaören köyünü ziyaret etti. Vali Becel köy ziyareti esnasında kadınların pekmez ve köftür yaptığını gördü. Burada köylü kadınlardan pekmez ve köftür yapımı hakkında bilgiler alan Vali Becel daha sonra ise kadınlar ile birlikte pekmez kaynatması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Vali Becel, “Ürgüp Karacaören köyümüzde bölgemizde yetişen eşsiz üzümlerden yapılan pekmez ve köftür yapımını izledik. Sadece izlemedik biraz da çalıştık” sözlerini paylaştı.

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