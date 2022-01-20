Nevşehir Valiliği: "Havalar daha da soğuyacak”

Nevşehir Valiliği önümüzdeki hafta başından itibaren Nevşehir genelinde kar yağışının şiddetini artıracağını duyurdu.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başından itibaren, ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü; bölge genelinin (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) aralıklı kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Kırşehir il genelinde, Yozgat’ın kuzey ve batı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü; bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların bölge genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi gününden itibaren; Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava ile birlikte kar yağışının Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.