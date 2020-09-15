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Nevşehir Belediyespor, eski futbolcusu Serdar Yazıcı ile anlaştı

TFF 3.LİG 1.GRUPTA MÜCADELE EDECEK OLAN NEVŞEHİR BELEDİYESPOR ESKİ FUTBOLCUSU MUHAMMED SERDAR YAZICI İLE YENİDEN ANLAŞTI.

NEVŞEHİR 15.09.2020, 13:36
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Nevşehir Belediyespor, eski futbolcusu Serdar Yazıcı ile anlaştı

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor eski futbolcusu Muhammed Serdar Yazıcı ile yeniden anlaştı.

2020-2021 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir 2018- 2019 futbol sezonunda kırmızı beyazlı formayı giyen stoper Muhammet Serdar Yazıcı ile anlaştı. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, yeni sezonda güçlü bir ekip oluşturabilmek için transfer komitesinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

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