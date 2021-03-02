Nevşehir Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Nevşehir Belediyesi’nde çalışan Personel A.Ş personelinin sendikal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Mehmet Savran, "Toplu sözleşmemiz hepimize hayırlar getirsin. İnşallah alın terinizle, alnınızın akıyla, helal lokma kazanmayı Allah’ım sizlere nasip etsin” dedi.

Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 584 işçinin 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Nevşehir Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Av.Nafiz Dirikoç, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, HAK-İŞ Konfederasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Fatih Mutlu ve belediye çalışanları katıldı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, toplu iş sözleşmesinin sendika, çalışanlar ve Nevşehir Belediyesi için hayırlı olmasını dileyerek, "Toplu iş sözleşmemizin uzlaşma ile imzalanması hususunda Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Savran’ın işçi arkadaşlarımızdan yana göstermiş olduğu irade vesilesiyle kendisine, başkan yardımcılarımıza ve tüm yetkili arkadaşlarımıza hassaten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise, sendikal sürecin tamamlanması ve toplu iş sözleşmesinin imzalanması hususunda büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Savran, “Toplu sözleşmemiz hepimize hayırlar getirsin. İnşallah alın terinizle, alnınızın akıyla teriyle, helal lokma kazanmayı Allah’ım sizlere nasip etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesine Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir tarafından imzalar atıldı.