Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran özel insanlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan program çerçevesinde, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığı yöneticileri ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak çeşitli mahallelerde engellilere ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Savran ve beraberindeki heyet, engellilerin günlerini kutladı. Daha sonra engelliler yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Savran; “Devletimiz engelli vatandaşlarımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama entegrasyonunun sağlanması amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Engellilerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaştık. Şehrimizde de belediye olarak bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bu vesilelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli kardeşlerim ve vefakâr ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.