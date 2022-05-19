’Küçük dokunuşlar, büyük mutluluklar’ projesi devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar‘ projesi ile gönüllüler köylerdeki çocuklar için harekete geçti.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce çocukların ve öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarına destek olmak için başlatılan ’Sen de Gönüllü Ol Çocukların Eğitimine Destek Ol’ projesi devam ediyor. Çok sayıda gencin ve eğitimcinin gönüllü olduğu proje çerçevesinde gönüllüler bu kez köylerdeki çocuklar için ‘Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar‘ sloganıyla harekete geçti. Köylerdeki okullarda öğrenciler için şenlikler düzenleyen gönüllüler, ilk olarak merkez ilçeye bağlı Alacaşar Köyü’nde bulunan Şehit Cebrail Aksöz İlkokulu’nu ziyaret etti. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yöneticileri ve personellerinin de katıldığı etkinlikte; gönüllüler çocuklarla birlikte geleneksel çocuk oyunları oynayarak çeşitli yarışmalar yaptı.

Birlikte resim yaptıkları çocuklara Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın göndermiş olduğu kitapları hediye eden gönüllüler ayrıca ‘Geleceğe İz Bırak ‘ etkinliği çerçevesinde çocukların el izleri baskı tişörtler yapıp, ‘Geleceğe Nefes Ol’ diyerek okul bahçesine fidanlar dikti.