Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucudan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin üzerinde yaptığı aramada 9 gram metemfetamin, 1 adet tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Şüpheli D.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başladığı öğrenildi.