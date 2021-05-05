Jandarma uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri şüpheli şahsın yapılan üst aramasında metamfetamin ve bonzai ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından şüpheli İ.S.’nin yapılan üst aramasında metamfetamin ve bonzai ele geçirdi. Şüpheli İ.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.