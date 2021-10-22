banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Facebook’tan telif hakkı kararı
Facebook’tan telif hakkı kararı
Dolarda yeni zirve: 9.66
Dolarda yeni zirve: 9.66

İkiz plakalı araç kameralara takıldı

Nevşehir’de aracının ön ve arka plakaları farklı olan araç, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları sayesinde yakalandı.

NEVŞEHİR 22.10.2021, 12:43
İkiz plakalı araç kameralara takıldı

Nevşehir’de aracının ön ve arka plakaları farklı olan araç, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir - Kayseri karayolu üzerinde bulunan araç plaka tanıma sisteminin ,Nevşehir’e giriş yapın giriş yapan 50 ABC *** plakalı aracın ’Tescil Kaydı Yok’ şeklinde uyarı vermesi sonrasında araç Avanos ilçesi girişinde durduruldu. Aracın yapılan kontrolünde; aracın gerçek plakasının 50 ACB *** olduğu ve aracın arka kısmında takılı olduğu, ön tarafta ise 50 ABC *** harf ve rakam grubundan oluşan plakanın takılı olduğu tespit edildi. Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda araç sürücüsü yakalanırken, hakkında ’Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan adli tahkikat başlatıldı. Sürücüye ayrıca Karayolları Trafik Kanunun 23/5-b maddesi gereğince 6 bin 887 TL idari para cezası uygulandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2